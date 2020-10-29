В Петербурге в храме памяти жертв авиакатастрофы над Синаем проведут первую панихиду

В Петербурге в храме памяти жертв авиакатастрофы над Синаем проведут первую панихиду
Акция памяти погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В строящемся храме памяти жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом в воскресенье, 1 ноября, пройдет первая панихида по погибшим.

Об этом сообщил настоятель строящегося социального центра и храма святого Димитрия Солунского. Как передает 78.ru, почтить память жертв авиатеракта придут родственники погибших.

Храм еще не достроен: в нем нет штукатурки, а строители только приступили к работам на втором этаже. Работы по строительству храма планируется завершить в 2021 году.

31 октября 2015 года рейс 9268, летевший из египетского Шарм-Эль-Шейха в Петербург, разбился над Синаем. Авиакатастрофа произошла в результате взрыва бомбы, которую подложили террористы. Жертвами стали 224 человека, в том числе 25 детей.

Авиакатастрофа над Синаем стала крупнейшей в истории отечественной авиации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появилась аллея в память о медиках, погибших от коронавируса.

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