В Петербурге появилась аллея в память о медиках, погибших от коронавируса

Во вторник, 27 октября, в саду Прометей в Калининском районе Северной столицы открылась аллея в честь врачей, погибших в борьбе с пандемией коронавируса.

На торжественном открытии мемориальной аллеи присутствовали вице-губернатор Олег Эргашев, чиновники, а также коллеги ушедших из жизни медиков. Сегодня на аллее высадили тридцать остролистных кленов — они вырастут до пяти метров в высоту и будут радовать окружающих ярко-красными листьями летом, а зелеными — осенью.

В общей сложности, на сегодняшний день от COVID-19 в Петербурге погибли 38 врачей, однако комиссии, устанавливающие причину смерти, работают до сих пор, поэтому данное число, скорее всего, увеличится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 26 петербургских больницах хотят установить мемориальные доски в память о работавших там медиках, которые погибли во время пандемии коронавируса.