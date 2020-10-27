В Петербурге появилась аллея в память о медиках, погибших от коронавируса

В Петербурге появилась аллея в память о медиках, погибших от коронавируса
Фото: pixabay.com

Во вторник, 27 октября, в саду Прометей в Калининском районе Северной столицы открылась аллея в честь врачей, погибших в борьбе с пандемией коронавируса.

На торжественном открытии мемориальной аллеи присутствовали вице-губернатор Олег Эргашев, чиновники, а также коллеги ушедших из жизни медиков. Сегодня на аллее высадили тридцать остролистных кленов — они вырастут до пяти метров в высоту и будут радовать окружающих ярко-красными листьями летом, а зелеными — осенью.

В общей сложности, на сегодняшний день от COVID-19 в Петербурге погибли 38 врачей, однако комиссии, устанавливающие причину смерти, работают до сих пор, поэтому данное число, скорее всего, увеличится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 26 петербургских больницах хотят установить мемориальные доски в память о работавших там медиках, которые погибли во время пандемии коронавируса.

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