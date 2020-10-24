Летучая мышь у «Галереи»: Gazeta.SPb.ru показывает, как украсили город к Хэллоуину

К празднованию Хэллоуина в Северной столице установили огромную статую летучей мыши у торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте. Gazeta.SPb.ru подготовила фоторепортаж о том, как в городе украсили вход к ТЦ в предверии одного из самых мистических праздников.

Кроме статуи летучей мыши в «Галереи» произвели еще одно изменение. Скульптуры на входе в торгово-развлекательный центр одели в черные плащи для устрашения.

Отметим, что празднование Хэллоуина пройдет в последний день октября. После этого все украшения будут демонтированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилось голосование на выбор елки для Нового года. Жители города проголосовали за живую ель, которую установят к 20 декабря на Дворцовой площади.