На улице Трефолева трамвай сошел с рельс, перегородив дорогу

В Кировском районе Петербурга случилось ДТП с участием трамвая. Авария затруднила проезд для других участников движения.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло поздним вечером на кольце на улице Трефолева, рядом с заправкой «Лукойл». Выполняя поворот, трамвай сошел с рельс. Вагон перекрыл дорогу, оставив для других машин лишь одну полосу в сторону проспекта Стачек. Очевидцы пишут, что на месте происшествия работают пожарные.

Также стало известно, что на время устранения аварии были внесены изменения в маршруты трамваев №№60 и 36.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обводном иномарка врезалась в здание: образовались пробки. Автомобилисты советуют объезжать место инцидента, иначе можно надолго застрять.