В АТОР объяснили новый налог для туристов в Турции

В АТОР объяснили новый налог для туристов в Турции
Флаг Турции. Фото: Pixabay

С 1 ноября в Турции вводится новый туристический налог на проживание в отелях. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила, кто эти налоги будет платить.

Как сообщает РИА Новости, в отелях оплату налога будут запрашивать только у тех туристов, которые самостоятельно приехали на отдых и забронировали жилье. А для организованных отдыхающих он уже включен в стоимость тура.

До конца 2020 года ставка налога будет составлять всего один процент от суммы услуг, которые были оказаны отелем. Туда входят как проживание, так и анимация, СПА и другие. Со следующего года ставку поднимут до двух процентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турцию хотят закрыть для туристов. Для начала власти хотят ввести ограничения, которые позволили ли предотвратить распространение коронавируса.

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