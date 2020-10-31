В Хабаровске не менее 300 человек вышли на несогласованную акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске не менее 300 человек вышли на несогласованную акцию в поддержку Фургала
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Фото: khabkrai.ru

В столице Хабаровского края продолжают организовывать несогласованные акции в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. На очередном митинге было зафиксировано не менее 300 человек. Об этом сообщили на сайте администрации Хабаровска.

Отмечается, что митингующие традиционно собрались на площади Ленина у здания правительства региона, а затем двинулись по центральным улицам города.

«Несмотря на хорошую погоду, на митинг на площади Ленина в Хабаровске собралось едва ли 300 человек», – сообщили в администрации.

Напомним, что акции в поддержку экс-губернатора проходят в регионе с 11 июля. После того, как Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств предпринимателей. Люди ежедневно выходят на площадь, но самые массовые митинги собираются в субботу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиарейсы из Хабаровска в Петербург возобновили спустя 5 лет.

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