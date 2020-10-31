Названы популярные города России для отдыха у пенсионеров

Названы популярные города России для отдыха у пенсионеров
Пенсионерам нравится отдыхать в Евпатории. Фото: Pixabay

В России составили список городов, где людям пожилого возраста больше всего нравится отдыхать. В топ мест не попали Москва и Санкт-Петербург.

По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, большинство пенсионеров отдыхает в Евпатории – 22,86%. Вторую строчку для путешествий бабушек и дедушек занял Кисловодск – 20,95%.

При этом, пожилые люди не против посетить пляжи Черного моря. Третью строчку топа для пенсионеров занял город Сочи. Туда отправляются отдыхать 13,33% пожилых граждан страны.

Также в топ попали и другие города. Пожилым гражданам нравятся для путешествий Анапа, Алуште, Феодосия, Геленджик, Суздаль и Калининград.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что около половины россиян не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Особенно это касается молодого поколения.

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