В челябинской больнице локализовали пожар

Пожар в поликлинике в Челябинске смогли локализовать. Огнем были охвачены два этажа здания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. В медицинском учреждении полыхали 130 «квадратов». Уточняется, что в результате происшествия было повреждено остекление рядом стоящего девятиэтажного жилого дома.

Пожар был локализован. В МЧС добавили, что пристройка к зданию общежития была перепрофилирована под стационар городской клинической больницы, куда поместили 158 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Известно, что это стационар для пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в субботу, 31 октября, в поликлинике в результате возгорания произошел взрыв кислородной будки – помещение, где хранятся кислородные баллоны. Из здания было эвакуировали 150 человек.

По предварительным данным, никто не пострадал.