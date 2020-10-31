Самбурская раскрыла неожиданный «секрет» за 30 тыс. рублей

Самбурская раскрыла неожиданный &#171;секрет&#187; за 30 тыс. рублей
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskayа

Актриса заявила, что полгода жила с Градским.

Актриса Настасья Самбурская приняла участие в шоу Comment Out. В его рамках звезда должна была позвонить телеведущей Лере Кудрявцевой и признаться ей сразу в нескольких неожиданных вещах. Также Самбурскую обязали попросить 30 тысяч рублей за участие в шоу «Секрет на миллион». В ходе разговора с Кудрявцевой Самбурская рассказала, что у нее есть финансовые проблемы и сейчас она рассматривает любой вариант заработка.

Телеведущая оживилась и тут же поинтересовалась, чем она может помочь актрисе. Она попросила поделиться с ней проблемами, но Самбурская лишь играла заданную роль. В итоге Кудрявцева без лишних расспросов перевела звезде деньги.

«Есть человек среди людей шоу-бизнеса»,

— высказалась Самбурская.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самбурская устала от травли из-за слов о зарплате пожарных.

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