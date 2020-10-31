Стало известно о смерти актера Шона Коннери

Стало известно о смерти актера Шона Коннери
Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет. Фото: Википедия

Артисту было 90 лет. Причины кончины не распространяются.

Британский актер Шон Коннери скончался, о чем сообщает BBC. В 2021 году артист мог отметить свой 91-й день рождения. Пока что не уточняется, каковы причины и обстоятельства смерти.

Напоминаем, что артист успел сняться в 70 фильмах, одной из самых запоминающихся ролей стал Джеймс Бонд – Коннери принял участие в семи картинах. Актер получил множество наград и премий, был лауреатом «Оскара», двукратным лауреатом премии BAFTA, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус».

В последнее время Коннери нигде не снимался – официально он завершил карьеру в 2003 году. После он уехал Багамские острова, где проводил много времени в кругу близких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер заслуженный тренер РСФСР и СССР по волейболу Михаил Омельченко.

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