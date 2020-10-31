Петербуржцам предлагают написать Большой этнографический диктант дистанционно

Принять участие в диктанте можно будет уже в ноябре.

Петербуржцы могут принять участие в V юбилейной международной акции «Большой этнографический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Проверить свои знаний можно в онлайн-формате с 3 по 8 ноября 2020 года. Чтобы приступить к выполнению заданий, нужно зарегистрироваться на официальном портале диктанта. Известно, что диктант будет состоять из 30 вопросов. Те, кто наберут 80 баллов и больше получат памятные подарки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе проживают представители 164 национальностей и подобные мероприятия позволяют сохранять культурное наследие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный штаб Эрмитажа и библиотека Ленина отказались проводить «Тотальный диктант». Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация в Петербурге.