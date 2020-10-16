Главный штаб Эрмитажа и библиотека Ленина отказались проводить «Тотальный диктант»

Главный штаб Эрмитажа отказался проводить «Тотальный диктант». Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация в Петербурге.

Главный штаб Эрмитажа в день диктанта хоть и не примет участников, но все равно останется основной площадкой проекта. Его участникам предложат альтернативное место проведения.

Как сообщил портал 78.ru, по той же причине не будет работать и площадка в библиотеке имени Ленина в Петроградском районе.

Кто не пойдет на площадку, может написать диктант онлайн на официальном сайте проекта с автоматической проверкой работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем петербуржцев порадуют предстоящие выходные. Среди предстоящих мероприятий: Дунаевский fest, Тотальный диктант и еврейский кинофестиваль.