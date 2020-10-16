Тотальный диктант, Дунаевский fest и еврейский кинофестиваль: куда сходить в Петербурге в выходные

Первый передвижной фестиваль негосударственных театров, XIII Фестиваль «Ситар в Петербурге», первый еврейский кинофестиваль, первый музыкально-просветительский фестиваль «Дунаевский fest», конференция руководителей и представителей волонтерских объединений города и Тотальный диктант: Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, чем петербуржцев порадуют предстоящие выходные.

Спектакли, музыка, кино, история

17 и 18 октября в Петербурге пройдет первый передвижной фестиваль негосударственных театров. Среди его участников: «Кукольный формат», «Кукольный дом», Karlsson Haus, «Особняк», «За Черной речкой», «Открытое Пространство» и многие другие. Спектакли для детей и взрослых можно будет посмотреть в зале шатра и под открытым небом на территории комплекса «Никольские ряды».

С 17 октября по 8 ноября в городе пройдет XIII Фестиваль «Ситар в Петербурге». В рамках проекта запланированы концертные выступления виртуозов игры на ситаре из Индии и других стран, лекции и мастер-классы по классической индийской музыке. Мероприятия фестивальной программы состоятся в залах Музея-института семьи Рерихов и на лучших концертных и арт-площадках города. Концерт-открытие запланирован на субботу, 17 октября, в оружейном зале Шереметевского дворца. Перед зрителями выступят музыканты проекта «Джива» (Jeeva).

До 17 октября в Петербурге в рамках первого еврейского кинофестиваля можно посмотреть игровые и документальные фильмы разных стран, осмысляющих еврейскую идентичность, историю этого народа, сохранение традиций, защиту прав человека.

16 и 17 октября в Российской национальной библиотеке и поселке Ольгино пройдет первый музыкально-просветительский фестиваль «Дунаевский fest». Гостей будут ждать виртуальное путешествие-лекция по материалам отдела рукописей, концерт-посвящение, рассказы о дачных традициях, экскурсии, детские развлечения и конкурсы.

Волонтерство и добровольчество

17 октября Центр городских волонтеров Петербурга проведет конференцию руководителей и представителей волонтерских объединений города. На площадке Государственной Академической капеллы самые яркие лица добровольческого сообщества встретятся не только для получения новых знаний, но также для обмена опытом и обсуждения дальнейшего сотрудничества. На конференции будут затронуты темы, связанные с комьюнити-менеджментом поколения Z, вопросы самоопределения с помощью волонтерской деятельности, методы формирования soft-skills. Участники и спикеры также определят векторы развития добровольческой деятельности после пандемии.

Образование

17 октября в Северо-Западном институте управления РАНХиГС состоится международная просветительская акция «Тотальный диктант». Его текст в стенах вуза прочтут актеры дубляжа, известные российскому зрителю голосами, озвучившими главных персонажей культовых фильмов и сериала современности – «Человек-паук», «Трансформеры», «Игра престолов» и другие.