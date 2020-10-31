РПЦ советует властям Франции принять закон о защите чувств верующих

Священнослужители выступили против карикатур на пророка Мухаммеда.

Глава синоидального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион возмутился из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда во Франции. Он считает, что власти страны должны не только не поддерживать подобное, но и запретить на законодательном уровне. Иларион предложил принять закон о защите чувств верующих. Об этом он заявил в эфире «Россия 24». Иларион не понимает, почему президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен тем, не потеряет ли карикатурист работу. Президент страны должен переживать о людях, которых оскорбили его труды.

Напоминаем, что Макрон после инцидента с убийством учителя заявил, что важно защищать светские ценности от радикального ислама. Многие мусульманские страны возмутились из-за его слов и устроили акции протеста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кадыров заявил о том, что может уйти в отставку из-за позиции по Макрону.