Кадыров заявил о том, что может уйти в отставку из-за позиции по Макрону

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что может покинуть должность главы региона, а также упрекнул пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в критике в свой адрес. Об этом Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране, разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо», – сообщил Кадыров.

Кроме этого, глава Чечни добавил, что ранее свое мнение в адрес французских властей он высказал, как мусульманин, а не политик. Именно за эту позицию Рамзан Кадыров готов покинуть свою должность.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров обвинил президента Франции Макрона в подстрекательстве терроризму. Связано это было со случаем обезглавливания учителя под Парижом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Рамзан Кадыров заявил о непричастности Чечни в убийстве учителя под Парижем.