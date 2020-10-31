Поклонники не узнали Боярского без шляпы и темных очков

Актер сменил имидж и поразил даже самых преданных фанатов.

Актер Михаил Боярский опубликовал анонс спектакля «В этом старом доме» и показал себя в необычном образе. Фотография появилась в Instagram-аккаунте звезды.

На артисте нет привычной шляпы и темных очков, зато есть парик с пышкой шевелюрой. Единственное, что осталось неизменным, это усы – их Боярский оставил на месте.

Поклонники не сразу узнали любимого актера, потому что не привыкли видеть его без привычных атрибутов. Они уверяют, что не смогли бы понять, что перед ними Боярский, если бы встретили его случайно на улице.

«Боже мой, я вас без шляпы даже не сразу узнала, Михаил Сергеевич! А ведь видела напрямую на сцене! Вы в курсе, что у вас очень красивая седина? Ни в коем случае не закрашивайте её!»,

— пишет одна из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, но отрицает это.