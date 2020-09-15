Боярский потерял сознание перед вакцинацией от гриппа, но отрицает это

Российский артист Михаил Боярский упал в обморок при врачебном осмотре.

В поликлинику 70-летний музыкант пришел на вакцинацию против гриппа. Он на короткое время потерял сознание, но быстро пришел в себя. Как сообщил 78.ru, сам артист опроверг информацию об обмороке.

Отмечается, что во время осмотра врач надавил певцу на лимфоузлы и у него повысилось давление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Боярский ответил на слова о своем изможденном виде. Он рассказал, что давно не смотрел на себя в зеркало.