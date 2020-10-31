Милонов раскритиковал Хэллоуин и увидел насмешку в костюмах коронавируса

Он считает, что с Запада в Россию пришли «мракобесие и чушь».

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов рассказал, что думает о праздновании Хэллоуина в России, а также о костюмах коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что во время праздника люди занимаются прославление зла, чего делать нельзя. Милонов убежден, что те, кто наряжаются в костюмы коронавируса, насмехаются над тысячами погибших.

«Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада»,

— подчеркнул парламентарий.

Он заверил, что будет бороться против праздника, а также добавил, что в жизни и так происходит много страшных вещей. Напоминаем, что 31 октября в некоторых странах празднуется День всех святых. В 2020 году популярностью пользуются костюмы похоже на коронавирус микроба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вышел новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает» от Universal Pictures.