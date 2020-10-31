Британия вводит повторный локдаун из-за второй волны коронавируса

Британия вводит повторный локдаун из-за второй волны коронавируса
Фото: pixabay.com

В субботу, 31 октября, стало известно, что на всей территории Великобритании с 4 ноября вводится повторный карантин на месяц в связи с новой вспышкой пандемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Англии Борис Джонсон, чьи слова передает «Би-би-си». На промежуток с 4 ноября по 2 декабря будут полностью закрыты непродовольственные магазины, бары и рестораны. Образовательные учреждения и магазины, продающие товары первой необходимости, продолжат работу.

Отметим, что число заразившихся коронавирусом в Британии с начала пандемии недавно превысило миллион человек. По данным университета Хопкинса на 31 октября, в Англии зафиксировано 1 014 793 случая COVID-19. При этом Британия не является первой страной, прибегшей к повторному карантину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичные меры приняли в Бельгии, а также Германии и Франции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 великобритания вторая волна карантин локдаун пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом за сутки
Невролог рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать приступ мигрени
«Психанул»: известный актер Максим Матвеев побрился налысо
Британия вводит повторный локдаун из-за второй волны коронавируса
В Петербурге начался музыкальный фестиваль «Серебряная лира»
Холодные руки могут быть симптомом опасных заболеваний
Нетрезвый водитель «Шевроле» протаранил восемь машин в Петербурге
В щупальцах осьминогов обнаружили уникальные вкусовые рецепторы