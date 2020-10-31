В Бельгии ввели жесткий карантин из-за коронавируса

Власти отметили, что многие больницы страны уже переполнены и нужно предотвратить распространение инфекции.

Власти Бельгии решили ввести жесткий карантин из-за коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. Премьер-министр Александр де Кроо заявил, что на протяжении долгого времени наблюдается рост заражения инфекцией, поэтому правительство решил расширить ограничения.

Школьникам продлили на неделю каникулы, а большинство магазинов, кроме продуктовых, будут закрыты. Всех сотрудников, которых можно перевести на удаленку, просят отправить по домам. Местных просят не принимать гостей.

«У нас нет выбора, кроме как максимально ограничить распространение и разорвать эту тенденцию»,

— пояснил он.

Пока что карантин ввели до середины декабря. До этого в Бельгии уже закрыли кафе и рестораны, был введен комендантский час и масочный режим.

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