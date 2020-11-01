Петербуржцев ждет небольшое похолодание в первый день ноября

В воскресенье, 1 ноября, в Северной столице ожидается сухая и прохладная погода. Температура вернется к своему привычному для этого времени года показателю, но при этом обойдется без дождей.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ноябрь начнется в Петербурге с прохладной погоды, которая будет обусловлена холодными воздушными массами антициклона. В регионе сохранится небольшое количество осадков и облачность с прояснениями.

Температура воздуха составит 5-7 градусов. Атмосферное давление по-прежнему будет держаться выше нормы – 770 миллиметров ртутного столба. Также немного усилится ветер – 3-8 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода может влиять на заболевание коронавирусом. По словам эпидемиолога Роспотребнадзора, легче всего заболеть в холодную погоду.