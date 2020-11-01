В Петербурге несколько дней подряд более 800 новых случаев Covid-19

В Северной столице коронавирус набирает все новые обороты. Более 800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Такая статистика держится уже несколько дней к ряду.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России на воскресенье, 1 ноября, суточный прирост заболеваний в Петербурге составил 896 человек.

В целом, за весь период пандемии в городе выявлено более 62 тыс. случаев заражения инфекцией. Справиться с болезнью смогли – 38 987 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что стали известны напитки, снижающие риск смертности от коронавируса. Ими оказались чай и кофе. Особенно они полезны для диабетиков, которые входят в группу риска во время пандемии. По данным ученых, нужно пить по четыре чашки зеленого чая в день.