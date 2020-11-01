Врачи зафиксировали более 18 тысяч случаев Covid-19 за сутки в России

Эпидемиологическая обстановка в России бьет каждый день новые цифры. Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией уверенно держится в пределах 18 тыс. уже несколько дней.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России за прошедшие сутки в стране выявлено 18 665 новых случаев коронавирусных больных.

Кроме этого, за сутки медицинские работники зафиксировали 245 летальных исходов, а также 10 258 выздоровлений.

По-прежнему первое место по приросту занимает Москва – 5 261 новый пациент. Следом за столицей России идет Санкт-Петербург – за последние 24 часа медицинские работники выявили 896 человек с коронавирусом.

В Целом, в стране более 1,6 млн выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. Более 1,2 млн пациентов уже победили инфекцию. При этом 28 235 человек скончались от болезни.

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что сложнее всего коронавирус переносят дети младше 3-х лет.