Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве обнадеживающей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что принятых мер в Москве для сдерживания коронавируса достаточно, так как они показали свою эффективность. Это дает надежду на улучшение ситуации в столице. Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Сергея Собянина, на данный момент в столице минимальная динамика госпитализаций и пневмоний. Достичь этого удалось принятыми ограничениями.

«Они показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться. Динамика заболеваемости, динамика госпитализаций и пневмоний минимальная», – добавил Сергей Собянин.

При этом градоначальник столицы отметил, что врачи не знают, как будет вести себя коронавирус при активности гриппа и ОРВИ в организме человека. На данный момент остается непонятным, как сезонная болезнь повлияет на общую эпидемию.

Сергей Собянин призвал жителей города проявлять осторожность и внимательность. А также заверил, что в столице не будут вводиться жесткие меры, как во Франции и Германии.

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что в России за прошедшие сутки было зафиксировано более 18 тыс. новых случаев коронавируса. Более 5 тыс. из них приходится на Москву.