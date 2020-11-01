Врачи: у вегетарианцев повышенные риски заразиться коронавирусом

Врачи заявили, что у вегетарианцев из-за ослабленного иммунитета и нехватки витаминов больше шансов заразиться коронавирусной инфекцией.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрошенных врачей, залогом хорошего самочувствия является полноценное и разнообразное питания. Однако у вегетарианцев, которые не едят продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит полезных веществ и минералов, в частности витаминов В2 и В12, что может стать причиной ослабления иммунитета и различных болезней.

При таком раскладе, как заявляет врач эпидемиолог Ольга Ненастина, вырастает риск различными заболеваниями, в том числе COVID-19.

По словам врача-терапевта Елены Тихомировой, веганы зачастую страдают от анемии, что также влияет на риски заболевания. Она отметила, что чем длительнее стаж подобного образа питания, тем слабее иммунитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России назвали фактор, снижающий в пять раз риск заражения Covid-19.