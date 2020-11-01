На Коллонтай каршеринг снес столб и «прилег» на бок

По предварительным данным, никто не пострадал.
В Санкт-Петербурге сегодня, 1 ноября, произошла авария с участием каршеринга. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На улице Коллонтай автомобиль по непонятной причине оказался на газоне. Он врезался в столб, после чего «прилег» на бок. В результате у машины открылась дверь, колеса повисли в воздухе.
На место прибыли полицейские, которым предстоит теперь разобраться в обстоятельствах инцидента. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Котина сбили пешехода в 15-ти метрах от перехода. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.