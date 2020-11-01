Названы самые популярные кроссоверы среди россиян

Сразу десять компаний попали в рейтинг.

Эксперты подготовили список самых популярных кроссоверов среди россиян. Об этом пишет агентство «Автостат». В рейтинг попали десять компаний.

На первом месте оказалась компания Hyundai, которая смогла продать 73 тысяч автомобилей. На втором месте – Renault, реализовавшая 47,5 тысяч машин. Тройку лидеров замыкает KIA, россияне купили у компании 47 тысяч автомобилей. На четвертом и пятом месте японские бренды Toyota и Nissan. Напоминаем, что за текущий год в России было продано около полумиллиона новых автомобилей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России составили рейтинг самых надежных автомобилей. В общей сложности, эксперты проанализировали свыше 2 млн таких операций.