Верховный муфтий России призвал не воевать из-за карикатур

Он убежден, что такие конфликты не угодны богу.

Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин прокомментировал конфликт из-за религиозных карикатур Charlie Hebdo. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что войны из-за подобных публикаций не соответствуют религиозным принципам. Верховный муфтий также призвал не устраивать митинги, потому что считает их бессмысленными. Таджуддин напомнил, что акции устраивают повсеместно, но после них ничего не меняется.

Напоминаем, что учитель из Франции показал детям на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего на него напали и убили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке карикатуру на Эрдогана. На карикатуре турецкий лидер изображен сидящим в кресле в нижнем белье.