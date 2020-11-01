Из-за аварии перекрыта дорога к Гостилицам

Из-за аварии перекрыта дорога к Гостилицам
В аварии никто не пострадал. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Машины не могут проехать в оба направления по А-120.

В Ленинградской области сегодня вечером, 1 ноября, произошла жесткая авария, ставшая причиной перекрытия дороги. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Все случилось на 26-м километре федеральной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Там по неустановленной причине столкнулись бензовоз и цементовоз. Отмечается, что оба автомобиля были пустыми и никто не пострадал. В результате аварии было перекрыто движение по трассе недалеко от Гостилиц.

«Движение транспорта полностью перекрыто в оба направления»,

— отметили в учреждении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Коллонтай каршеринг снес столб и «прилег» на бок. По предварительным данным, никто не пострадал.

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А-120 дтп ленинградская область


 

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