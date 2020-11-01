На Ветеранов произошла авария из-за спешащего водителя

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилист пытался проскочить на мигающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП.

Сегодня вечером, 1 ноября, произошла авария на перекрестке проспекта Ветераном и улицы Пограничника Гарькаового. Там столкнулись две легковушки, одна из них лишилась «носа». Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Один из водителей так спешил, что пытался проскочить на мигающий сигнал светофора. В результате он спровоцировал аварию, повредив другому авто переднюю часть.

На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за аварии перекрыта дорога к Гостилицам. Машины не могут проехать в оба направления по А-120.