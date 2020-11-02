Тина Канделаки задумалась о материнстве

Тина Канделаки задумалась о материнстве
Тина Канделаки. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Телеведущая состоит в отношениях на протяжении шести лет и до сих пор не родила, чего очень хочет.

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что думает о материнстве. Она не исключает, что придется обратиться за услугами суррогатной матери. Своими мыслями звезда поделилась в интервью журналу Tatler.

Канделаки отметила, что считает себя современным человеком и при этом продолжает верить в таинство зачатия. Она верит и в то, что со временем больше женщин согласятся быть суррогатными матерями. Это, в свою очередь, приведет к «серьезнейшему пересмотру института отношений, наличие партнера потеряет свою эксклюзивность».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл заподозрили в сокрытии второй беременности. Инсайдеры уже успели узнать срок беременности и пол ребенка.

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суррогатное материнство Тина Канделаки


 

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