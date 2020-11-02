Певица Клава Кока попала в ДТП: она жалуется на головокружения

Девушка надеется, что у нее нет сотрясения.

Певица и блогер Клава Кока рассказала, что попала в аварию в Ялте. Новостью она поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте. Девушка ехала из аэропорта на мероприятие, когда произошло ДТП. Она не стала делиться подробностями инцидента, но призналась, что у нее кружится и болит голова. Кока надеется, что у нее нет сотрясение.

«Кружится голова и болит сильно. Надеюсь не сотрясение. Был ушиб»,

– описала свое состояние девушка.

Она также добавила, что впервые попала в такую ситуацию. Певица надеется, что ее фанаты будут осторожными на дорогах и не переживут ничего подобного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Котина сбили пешехода в 15-ти метрах от перехода. Степень тяжести от наезда автомобиля на данный момент не известна.