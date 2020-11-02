Пожилая уроженка Берлина погибла, выпав из окна на Кораблестроителей

Житель Петербурга сообщил в полицию о том, что в минувшую субботу, 31 октября, на улице Кораблестроителей у арки рядом с седьмым подъездом с высоты на землю упал человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители обнаружили на месте происшествия труп 74-летней уроженки ГДР, которая жила в Петербурге в доме на этой же улице. Женщина была в халате, наброшенном на ночную рубашку.

Муж погибшей сообщил, что у женщины не было никаких психических отклонений. Сам он в момент трагедии спал и ничего не слышал. Стражи порядка не нашли в их квартире среды борьбы и крови.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД в аварии с «Газелью» погиб мужчина. По мнению очевидцев, ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.