На КАД в ДТП с «Газелью» погиб мужчина

В аварии погиб человек. Фото: https://vk.com/spb_today

В аварии погиб человек. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы предполагают, что водитель уснул за рулем, что и стало причиной аварии.

Сегодня утром, 31 октября, на КАД в районе Кудрово произошла смертельная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на КАД недалеко от Кудрово – грузовая «Газель» на полном ходу по неустановленной причине врезалась в самосвал-полуприцеп. Свидетели предполагают, что водитель большегруза уснул за рулем.

На снимках видно, что кабину машины смяло. Известно, что мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм.

Отмечается, что из-за аварии образовалась пробка, на место прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таксист побил на Петроградке иностранного студента из-за маленькой собачки. Пострадавшего госпитализировали. Он находится в удовлетворительном состоянии.