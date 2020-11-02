Записаться на прием к врачу в СПб стало проще, чем в период карантина

Весной текущего года медицинские организации Санкт-Петербурга столкнулись с серьезными ограничениями. Посещать врачей в плановом порядке могли лишь некоторые категории больных. В карантин медицинскую помощь оказывали лишь тем, кому она была остро необходима: при туберкулезе, сахарном диабете, ВИЧ, гепатите B и C, при болезнях, протекающих с повышенным кровяным давлением, при вирусных лихорадках, злокачественных новообразованиях, психических расстройствах и ряде других. В плановом порядке обслуживали граждан с острыми заболеваниями, травмами, при обострении хронических болезней. Введенные ограничения коснулись и бюджетных, и частных поликлиник.

Этой осенью, несмотря на не менее сложную эпидемиологическую ситуацию, ограничения для работы медицинских организаций не вводились, а значит медицинские услуги доступны даже в профилактических целях. При этом стоит отметить, что многие плановые операции приходится передвигать из-за перепрофилирования больниц под прием больных с коронавирусом: число госпитализаций в Санкт-Петербурге растет, и городу необходимо поддерживать резерв коек.

На фоне пандемии нового коронавируса у граждан растет озабоченность состоянием собственного здоровья. Выбрать специалистов для комплексной (и не только) проверки состояния здоровья поможет сервис Spb.meds.ru. Здесь открыта запись к врачу в СПб в частную клинику и запись в диагностические центры для проведения УЗИ, КТ, МРТ, дуплексного сканирования, эндоскопии, функциональной диагностики.

Врачи частных клиник фиксируют рост спроса на общие и специализированные обследования — так называемые чекапы. В разных клиниках они проводятся по схожим схемам:

первый этап — консультация терапевта, базовые лабораторные обследования;

второй этап — консультации узких специалистов (кардиолог невролог, эндокринолог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог гастроэнтеролог, хирург и др.);

третий этап — исследования по назначению специалистов:

заключительный этап — итоговая консультация терапевта/специалиста, рекомендации по лечению и профилактике.

Такая комплексная проверка здоровью может стоить 10-50 тыс. рублей и более, но профилактика все равно обходится дешевле лечения болезни при ее проявлении. Кроме того, если клиника предлагает комплексное обследование, то оно обходится на треть дешевле, чем аналогичные консультации и исследования по отдельности.