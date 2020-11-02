Полиция Петербурга провела антинаркотический рейд на центральных улицах города

При себе у нескольких человек были сигареты с марихуаной. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

При себе у нескольких человек были сигареты с марихуаной. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В минувшие выходные сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России провели Центральном районе ночной рейд по выявлению и пресечению незаконного оборота запрещенных веществ.

Нарушителей обнаружили не только на улицах Петербурга, но и в различных заведениях, которые продолжали работать после 23 часов, несмотря на запрет, введенный в целях противодействия распространению коронавируса. Полицейские проверили два ночных клуба на Воронежской улице и Литовском проспекте.

В заведениях, в общей сложности, находилось около 250 человек. Стражи порядка задержали 20 из них, находившихся в состоянии наркотического опьянения. При себе у задержанных были сигареты с марихуаной. Нарушителей отправили в отдел полиции, а сведения о работе заведений после 23 часов передали в компетентные органы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспектор ФСИН Петербурга отправился в колонию за пособничество в незаконном обороте наркотиков.