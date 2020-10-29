Инспектор ФСИН из Петербурга сам сел в колонию из-за наркотиков в СИЗО

Инспектор ФСИН из Петербурга сам сел в колонию из-за наркотиков в СИЗО
Инспектор ФСИН сам оказался в колонии. Фото: pixabay.com

В Петербурге Колпинский районный суд вынес приговор инспектору СИЗО-1 УФСИН России по СПб и Ленобласти.

Суд установил, что сотрудник ФСИН согласился за деньги незаконно купить наркотики и незаконно передать неизвестному лицу. Вещество он купил в ноябре прошлого года у «Ломоносовской».

Наркотики он рассчитывал пронести в пачке из-под сигарет. Передать их в следственном изоляторе не успел – его задержали коллеги.

По решению суда инспектор проведет в колонии строгого режима шесть лет. Сам фигурант дела вину признал.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в кафе на Конногвардейском бульваре посетителей угощали наркотиками.

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