В кафе на Конногвардейском бульваре посетителей угощали наркотиками

Петербургские полицейские провели обыск в заведении на Конногвардейском бульваре, которое по ночам превращается в клуб.

В спецмероприятии задействовали сотрудников различных служб полиции, включая кинологов и спецназ управления по контролю за оборотом наркотиков, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В момент появления правоохранителей в клубе находились около 50 человек, 8 из которых имели признаки наркотического опьянения. Их направили на медосвидетельствование, еще одно человека оштрафовали за отказ от прохождения процедуры.

По итогам обыска в кафе нашли несколько пакетиков кокаина, в каждом примерно 0,5 граммов вещества. Также были обнаружены весы и пакет с трубкой из стекла. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ярослава Гашека задержали двоих иностранцев, которые напали на повара в кафе на проспекте Космонавтов.