На Гашека задержали иностранцев, напавших на повара в кафе на Космонавтов

На Гашека задержали иностранцев, напавших на повара в кафе на Космонавтов
Подозреваемые  задержаны на основании  статьи 91 УПК РФ. Фото: pixabay.com

Петербургские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на повара кафе. Инцидент произошел в Московском районе города.

Информация о происшествии поступила в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 20 октября. Около полуночи двое неизвестных зашли в заведение на проспекте Космонавтов. Угрожая 22-летнему повару предметом, похожим на пистолет, они похитили из кассы 2,9 тысячи рублей и скрылись с места преступления.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. Спустя несколько дней, 23 октября, около 12:50 на улице Ярослава Гашека правоохранители задержали двоих возможных злоумышленников. Ими оказались граждане одного из соседних государств, 21 и 24 лет. Разбирательство продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный поджег иномарку.

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