В Петербурге не исключили вариант с усилением антикоронавирусных мер

В Петербурге не исключили вариант с усилением антикоронавирусных мер
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что если жители города не будут соблюдать принятые меры ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, то возможен вариант с ужесточением режима. Об этом парламентарий города сообщил в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

По словам Александра Беглова, число заразившихся за прошедшие сутки является критически большим. Поэтому губернатор города призвал горожан соблюдать меры безопасности и ответственно подходить к ограничительным мерам. Кроме этого, не исключил вариант с усилением антикоронавирусного режима, в случае невыполнения требований властей.

«Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения», – заявил Александр Беглов.

Напомним, что за минувшие сутки в городе было зарегистрировано 923 новых случая заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 90% завезенных случаев коронавируса в Россию из Турции.

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