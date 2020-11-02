Попова заявила, что 90% завезенных в Россию случаев COVID-19 — из Турции

Турция стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Фото: pixabay.com

Турция стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% россиян, заразившихся коронавирусом за границей, подхватили болезнь в Турции.

Об этом Попова рассказала в ходе выступления на заседании Координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19. Глава Роспотребнадзора отметила, что после открытия границ с 1 августа из-за рубежа вернулись почти 1,5 миллиона отдыхающих, более 10 тысяч из них сдали положительные тесты на коронавирус.

При этом 90% ввезенных в Россию случаев коронавируса — из Турции. «Очевидно, это необходимо обсудить и предложить определенные меры», — подчеркнула Попова. Оперативный штаб, отметим, ранее заявлял об отсутствии необходимости повторного закрытия границ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии до конца ноября объявлен «мягкий» локдаун.