Германия переходит на «мягкий» локдаун до конца ноября

С сегодняшнего для и до конца ноября Германия переходит на режим «мягкого» локдауна — ограничений для борьбы с уханьским вирусом; подобные меры грядут второй раз с начала пандемии.

Вводят новые ограничения для того, чтобы пресечь рост новых случаев COVID-19 на территории страны, предотвратив, таким образом, коллапс системы здравоохранения. Руководство Германии отмечает, что успешный локдаун вернет динамику заболеваемости до уровня, когда специалисты смогут контролировать, как эпидемия ведет себя в стране.

Кроме того, власти Германии обращают внимание, что экстренные меры сейчас могут стать залогом того, что люди будут отмечать Рождество с друзьями и семьей.

Отметим, что еще в середине октября руководство страны, в том числе, канцлер Ангела Меркель отмечали, что все-таки не хотели бы вводить еще один локдаун.