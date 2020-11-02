Германия переходит на «мягкий» локдаун до конца ноября

Германия переходит на &#171;мягкий&#187; локдаун до конца ноября
Властям Германии пришлось ввести еще один локдаун. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего для и до конца ноября Германия переходит на режим «мягкого» локдауна — ограничений для борьбы с уханьским вирусом; подобные меры грядут второй раз с начала пандемии.

Вводят новые ограничения для того, чтобы пресечь рост новых случаев COVID-19 на территории страны, предотвратив, таким образом, коллапс системы здравоохранения. Руководство Германии отмечает, что успешный локдаун вернет динамику заболеваемости до уровня, когда специалисты смогут контролировать, как эпидемия ведет себя в стране.

Кроме того, власти Германии обращают внимание, что экстренные меры сейчас могут стать залогом того, что люди будут отмечать Рождество с друзьями и семьей.

Отметим, что еще в середине октября руководство страны, в том числе, канцлер Ангела Меркель отмечали, что все-таки не хотели бы вводить еще один локдаун.

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