В Петербурге рассказали, в каком случае будут госпитализировать с Covid-19

В Петербурге рассказали, в каком случае будут госпитализировать с Covid-19
Госпитализировать с коронавирусом будут только в определенных случаях. Фото: Pixabay

В Комздраве Северной столицы объяснили при каких симптомах пациента с коронавирусом могут положить в больницу. Врачи должны обращать внимание на температуру и возраст пациента.

Как сообщает начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава Лариса Соловьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург», госпитализировать в больницу с коронавирусом могут пациентов преклонного возраста или совсем детского, а также медики обращают внимание на состояние температуры при протекании болезни. Слишком высокая температура может стать показателем для отправления человека в больницу.

«Ситуация под контролем. Свободные койки есть. При наличии показаний пациента госпитализируют в те же сутки. Состояние должно быть для этого ­– решает доктор, но температура выше 38 градусов, возраст (пожилой 65+ или ребенок до трех лет), отягощенный анамнез, сатурация кислорода», – заявила Лариса Соловьева.

Кроме этого, госпитализировать могут человека, который проживает в коммуналке или общежитии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге не исключили вариант с усилением антикоронавирусных мер.

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