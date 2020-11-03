Боеприпас времен войны нашли у администрации Московского района

В Московском районе Санкт-Петербурга горожане нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Об опасной находке сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Петербургу. Снаряд был обнаружен местными жителями в 18:10 в понедельник, 2 ноября. Он находился у дома №129 по Московскому проспекту, в котором расположены районная администрация и районный суд.

На место происшествия вызвали экстренные службы. Специалисты выяснили, что обнаруженным предметом является артиллерийский снаряд времен войны. Боеприпас был вывезен на утилизацию силами ОМОН Росгвардии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в октябре в Петербурге и Ленобласти нашли более 300 боеприпасов. Обычно опасные предметы обнаруживают на стройках, частных садовых участках и в лестничных массивах.