В октябре в Петербурге и Ленобласти нашли более 300 боеприпасов

В октябре в Петербурге и Ленобласти нашли более 300 боеприпасов
Боеприпасы уже уничтожили. Фото: ЗВО

Опасные предметы хранились на территории регионов с времен ВОВ.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за октябрь 2020 года нашли более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Обычно опасные предметы обнаруживают на стройках, частных садовых участках и в лестничных массивах.

«Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность»,

— отмечается в сообщении.

Отмечается, что все боеприпасы были вовремя вывезены за пределы населенных пунктов и утилизированы на полигонах. В среднем ежедневно специалисты получают около 10 заявок по разминированию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жильцов трех парадных дома на Московском шоссе эвакуировали из-за боеприпаса на чердаке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
боеприпасы зво


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за осенний месячник вывезли 126 тысяч «кубов» мусора
У «Жемчужной Плазы» прохожие помогали сбитому пешеходу
Колесов рассказал, когда в Петербурге наступит зима
Стало известно о смерти актера Шона Коннери
В октябре в Петербурге и Ленобласти нашли более 300 боеприпасов
В Петербурге начало ноября выдастся облачным, но без осадков
Съезд на развязке КАД с Приморским шоссе перекроют на месяц
Пьяный петербуржец угрожал взорвать свою парадную