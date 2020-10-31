В октябре в Петербурге и Ленобласти нашли более 300 боеприпасов

Опасные предметы хранились на территории регионов с времен ВОВ.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за октябрь 2020 года нашли более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Обычно опасные предметы обнаруживают на стройках, частных садовых участках и в лестничных массивах.

«Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность»,

— отмечается в сообщении.

Отмечается, что все боеприпасы были вовремя вывезены за пределы населенных пунктов и утилизированы на полигонах. В среднем ежедневно специалисты получают около 10 заявок по разминированию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жильцов трех парадных дома на Московском шоссе эвакуировали из-за боеприпаса на чердаке.