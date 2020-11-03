За сутки в Петербурге коронавирус подтвердили у 944 человек

За сутки в Петербурге коронавирус подтвердили у 944 человек
В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 944 новых случая.

Об этом стало известно во вторник, 3 ноября. Согласно последним данным оперштаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране, суточный прирост заболеваемости в Петербурге составил 944 человека.

Общее число зараженных петербуржцев достигло 64 тыс. 139 пациентов. Болезнь обернулась летальным исходом для 3932 жителей города. А выздороветь удалось 39 тыс. 920 пациентам, которым сняли диагноз после двух отрицательных тестов на COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рассказали, в каком случае будут госпитализировать с Covid-19. Госпитализировать в больницу с коронавирусом могут пациентов преклонного возраста или совсем детского.

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