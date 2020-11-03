Еще 59 петербуржцев умерли от коронавируса

В Петербурге ежедневно регистрируются новые случаи смерти от болезней, ставших последствиями коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Северной столице стало известно о новых летальных исходах коронавируса: зарегистрировано 59 смертей. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

На сегодняшний день общее число тех, кто скончался в Петербурга от коронавируса, достигло 3 932 человек.

Кроме того, за последние 24 часа в городе на Неве зарегистрировали 944 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии диагноз COVID-19 поставили 64 тыс. 139 жителям Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге провели более 30 тыс. тестов на COVID-19 за сутки. Согласно оперативным данным, в настоящее время медики наблюдают за состоянием здоровья 4253 петербуржца