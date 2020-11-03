В Петербурге провели … тестов на COVID-19 за сутки

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

Ежедневные обследования населения на коронавирус продолжаются в Петербурге. За последние сутки в городе зарегистрировали … тестов на COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 3 ноября. Обновленную статистику опубликовал городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно оперативным данным, в настоящее время медики наблюдают за состоянием здоровья … петербуржцев. Из них … человек находятся в обсерваторе, … — сидят на карантине из-за контакта с инфицированными, еще … — самоизолируются дома.

Кроме того, за прошедшие сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, обработала … вызовов. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

Напомним, что петербуржцам, которым нужна помощь волонтеров, необходимо оставить заявку, позвонив для этого на горячую линию: 8-800-200-34-11.

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