В России рассказали, кто имеет максимальную защиту от коронавируса

Наибольше количество антител в организме у того, кто смог переболеть коронавирусной инфекцией, а после примет вакцинацию. Об этом сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, даже тем, кто переболел инфекцией, стоит принять вакцину от коронавируса. Препарат позволит увеличить количество антител в организме и обезопасить человека от повторного заражения вирусом. Для таких пациентов препарат станет ревакцинацией, что позволит повысить количество антител к инфекции в организме.

Кроме этого, Владимир Болибок отметил, что стоит учитывать форму болезни. При тяжелом течении коронавируса в организме у человека сохраняется небольшое количество антител к инфекции, что повышает шанс повторного заражения.

«Как мы знаем, не у всех переболевших высокие титры антител. Есть люди, которые перенесли коронавирус в скрытой форме, у них титр антител слабенький. Но и у тех, кто переболел в тяжелой форме и получал высокие дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький. Конечно, если им ввести вакцину, то у них титр поднимется, они будут лучше защищены в дальнейшем», – заявил Владимир Болибок.

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