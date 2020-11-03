Петербургские автомобилисты рассказали, когда меняют резину

Специалисты Авито Авто выяснили, когда петербургские водители решают, что пора менять резину на зимнюю, и какие шины они предпочитают.

В октябре в Петербурге, как и в других городах, наступил сезон замены шин. Всего за один месяц — с 27 сентября по 28 октября — спрос на зимние шины на сайте объявлений Авито вырос на 168%.

Эксперты провели опрос, в котором приняли участие 10 тыс. россиян, который показал, что большинство автовладельцев, принимая решение о замене летних шин на зимние, ориентируются на погоду — среднесуточную температуру и осадки. По такому критерию принимают решение 76% петербуржцев. Большинство (28%) «переобуваются», когда температура днем снижается до 1-0 градусов. Но есть и те, кто меняют шины, когда выпадет первый снег, таких насчитывается 8%.

Также 8% водителей из Петербурга ориентируются на дату в календаре, 4% меняют шины по советам друзей, а 6% ездят круглый год на всесезонной резине.

Кроме того, эксперты выяснили, что зимние шины с шипами остаются более популярными. Их выбирают 77% автолюбителей, тогда как нешипованными шинами пользуются 23%.

При выборе шин петербуржцы в первую очередь смотрят на их технические характеристики и стоимость — так ответили 59% и 57% респондентов соответственно. Также водители обращают внимание на рекомендации друзей, отзывы на форумах и популярность торговой марки.

Помимо этого, большинство опрошенных (44%) рассказали, что хранят шины в несезон в гараже, а 17% оставляют их на балконе.

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